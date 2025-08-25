Около 45 тыс человек увидели выступления команды мотофристайла в Подмосковье

Завершился летний сезон-2025 фестиваля мотокультуры в Московской области. Выступления легендарной команды мотофристайла за лето посмотрели порядка 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В этом сезоне состоялось 11 представлений. Они прошли в Видном, Можайске, Королеве, Балашихе, Воскресенске, Лобне, Истре, Коломне, Дубне, Зарайске и Дмитрове.

Финальный заезд прошел 23 августа в Дмитрове. Выступление прославленных спортсменов: пируэты на мотоциклах, прыжки с трамплинов и акробатику в воздухе увидели более 6 тысяч зрителей. Коронный трюк — сальто на багги — исполнил основатель команды, самый титулованный спортсмен России по фристайл мотокроссу, чемпион России, Европы и мира Алексей Колесников.

Паузы между выступлениями спортсменов заполнял чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля мотокультуры «Мотофристайл» и губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.