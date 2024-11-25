Около 3 тыс человек посетили праздничные мероприятия в честь Дня матери в Дмитрове

В Дмитровском округе в честь Дня матери для жителей были организованы 30 праздничных мероприятий, которые собрали около 3 тыс. жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди самых ярких событий — фестиваль МAMA FEST в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»: для посетителей была организована выставка-ярмарка сувениров ручной работы от более чем 50 талантливых дмитровских мастериц: вязаные игрушки, авторские матрешки, украшения, сладости, живопись, новогодние композиции и многое другое.

Все желающие могли принять участие в мастер-классах и благотворительной акции в поддержку фонда «Дело жизни».

Программа также включала экскурсии, концерт и лекции, которые сделали день еще более насыщенным и интересным.

В Центральном Дворце культуры «Созвездие» и Центре культурного развития «Подосинковский» прошли яркие концерты, которые подарили зрителям незабываемые эмоции. Коллективы артистов исполнили песни, посвященные любимым мамам, а также подготовили танцевальные номера, полные искренности и любви к мамам.

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