Около 3 тыс человек посетили фестиваль домашних животных в Домодедове

В парке «Городской лес» в городском округе Домодедово на выходных прошел фестиваль «Песель-фест» для любителей домашних животных. Его посетили около 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Событие состоялось в округе уже третий раз. Его задачами является помощь не только животным, но и их хозяевам. В рамках программы собачникам рассказали подробности о питании, дрессировке и других нюансах воспитания животных.

Организаторы мероприятия подготовили мастер-классы по изготовлению сувениров и тематическую ярмарку. Также гости смогли обменяться опытом и принять участие в конкурсах вместе со своими питомцами.

В парке «Городской лес» на регулярной основе проводятся мероприятия для детей и взрослых, а также работают спортивные секции.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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