Около 27 тыс человек посетили библиотеки Подмосковья в день открытых дверей

В прошедшие выходные в библиотеках Московской области состоялся день открытых дверей. К этому событию библиотеки подготовили свыше тысячи мероприятий, которые посетили около 13 тысяч гостей. Всего в этот день в библиотеки региона пришли более 27 тысяч читателей, которым выдали свыше 54 тысяч книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Во всех библиотеках прошли образовательные, развлекательные и культурные мероприятия, приуроченные ко дню открытых дверей. Это литературные вечера, встречи и беседы с писателями, художниками и представителями других творческих профессий, интеллектуальные викторины и конкурсы, тематические выставки, интерактивные занятия, музыкальные программы и многое другое.

Особое внимание уделили знакомству с современными компетенциями: урокам программирования и робототехнике, а также занятиям по развитию когнитивных функций: каллиграфии и шахматам.

Для маленьких посетителей прошли творческие мастер-классы, показы детских фильмов, а еще малыши могли поиграть в развивающие настольные игры.

У гостей, которые еще не являются читателями библиотек Подмосковья, была возможность записаться в библиотеку, клуб или кружок, действующий при ней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.