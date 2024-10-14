Около 16 тыс читателей посетили Центральную библиотеку в Павловском Посаде за 9 месяцев

Книговыдача тоже увеличилась. В текущем году она составляет — 173634 книги. Всего библиотеку за девять месяцев посетило 119178 пользователя. 4762 мероприятия прошло в стенах библиотеки за отчетный период.

Отметим, что в Павлово-Посадском городском округе работает 11 библиотек.

«Записана в библиотеку давно. Очень нравится коллектив, теплая атмосфера. Сотрудники всегда помогут выбрать интересную книгу. Фонд тоже отличный, каждый год пополняется. Отдельно хочу поблагодарить руководство за теплые мероприятия. Всегда душевная, домашняя атмосфера. Кто не записался, всем советую», — отмечает читатель Инна Л.

Напоминаем, график работы Центральной библиотеки: ежедневно со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00 без перерыва на обед, в понедельник — выходной день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.