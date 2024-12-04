ОК проведут литературный фестиваль на ВДНХ 7 декабря

Платформа «Одноклассники» впервые проведет литературный фестиваль на ВДНХ. Он объединит всех жителей и гостей столицы, интересующихся книгами, сообщает пресс-служба ОК.

Мероприятие под названием «Читаем в ОК» состоится 7 декабря на ВДНХ, в павильоне № 457. Фестиваль пройдет с 12:00 до 18:00. Его посетят известные авторы, среди которых Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой и Константин Образцов.

Писатели обсудят современную российскую литературу, поэзию и музыку. Также запланирована автограф-сессия. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет буккроссинг. Все гости фестиваля смогут обменяться книгами друг с другом.

Фестиваль можно будет посетить не только в офлайн-формате, но и в онлайн. Прямые трансляции доступны в группе «Культура в ОК».

Вход на мероприятие свободный. Необходима регистрация.