ОК и Банк России запускают просветительский проект «Между строк: деньги Пушкина»

«Одноклассники» и Банк России запускают новый просветительский проект «Между строк: деньги Пушкина», который будет посвящен финансовым аспектам жизни великого поэта. Пользователи социальной сети смогут узнать, как Пушкин управлял своими финансами, а также сколько стоит быть известным писателем. Этот проект приурочен к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, который отпразднуют в 2024 году, сообщает пресс-служба ОК.

В группе Музея Банка России в ОК появится серия публикаций о доходах Пушкина и его расходах, включая аренду жилья в Петербурге, расходы на свадьбу, платье для жены и пересылку писем. Пользователи узнают, какие монеты и купюры были упомянуты в произведениях писателя, а также о денежных знаках, популярных в его детстве.

Участники смогут отправиться в виртуальное путешествие по местам, связанным с учебой, творчеством и личной жизнью поэта, а также получить ответы на вопросы с помощью скриншотов его цитат.

В ОК также появятся специальные стикеры и уникальные рамки, доступные всем желающим.

«Когда мы говорим о великом поэте, то часто забываем, что он был таким же человеком, как и мы: платил за квартиру, покупал лекарства и не жалел денег на хорошие книги. А еще у него тоже были друзья и одноклассники из лицея», — поделилась ведущий эксперт Банка России Олеся Пыжонкова.

Она добавила, что проект от Банка России и ОК поделится как литературным наследием, так и повседневными финансовыми аспектами жизни Александра Пушкина. Пыжонкова пригласила присоединиться к пушкинскому марафону, звать друзей и открывать для себя новые факты о любимом писателе.

Стоит отметить, что в рамках совместных проектов ОК и Банк России уже неоднократно освещали финансовые темы с разных сторон, включая финансовую грамотность, планирование бюджета и коллекционирование денежных знаков.