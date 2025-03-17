Одобрен проект по реставрации надгробия памятника писателю Виталию Бианки

В Смольном одобрили реставрацию памятника девочки с бурундуком на плече

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрил реставрацию надгробного памятника на могиле писателя Виталия Бианки, а именно каменной скульптуры девочки с бурундуком на плече, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Да, проект реставрации надгробного памятника согласован 13 марта», — заявили в Смольном.

Специалистами уже проведено исследование, в ходе которого удалось установить подлинные материалы и разработать методику, согласно которой будет производиться реставрация объекта. Проектом будет заниматься «НИиПИ Спецреставрация».

Главный архитектор проекта Вячеслав Бобров добавил, что для организации работы будут очень интересными, хоть и не такими грандиозными. Эмоции от восстановления скульптуры, наполненной ностальгическими чувствами и детскими мечтами, сопоставимы с защитой проекта огромной школы.

Интересно, что в интернете зверька на плече девочки оценивают как белочку, однако эксперты «НИиПИ Спецреставрация» уверены, что это бурундук.

Также стоит отметить, что восстановление памятника на на Богословском кладбище является долгим проектом «Петербургского дневника». Александр Михайлович Бианки, внук писателя, обратился за помощью в реставрации в редакцию.

Сообщается, что вандалы оторвали бурундука, сидевшего на правом плече девочки, сама фигурка считается потерянной. Состояние самого монумента тоже ухудшилось: пострадал мрамор от времени и влаги, потрескался и порос мхом. Также на могиле Виталия Бианки расположен оригинал скульптуры работы Жермен Меллуп, являющийся памятником федерального значения.