Одну из ранних картин Уильяма Тернера обнаружили в Великобритании

В Великобритании на аукцион Sotheby’s будет выставлена работа художника Уильяма Тернера «Восходящий шквал». О судьбе этой картины ничего не было известно с 1858 года, сообщает Сноб со ссылкой на BBC.

Написанная маслом, она изображает термальный источник и спа в Бристоле. Тернер создал это произведение искусства еще будучи юношей. Впервые публика увидела его в Королевской академии в 1793 году, когда художнику было всего 18 лет.

В последний раз «Восходящий шквал» демонстрировался в Австралии в 1858 году. Затем след картины был утерян, а ее авторство ошибочно приписывалось Юлию Цезарю Иббетсону. Лишь в 2024 году в процессе восстановительных работ было установлено, что подлинным автором является Уильям Тернер.

По словам старшего специалиста Sotheby’s Джулиана Гаскойна, «Восходящий шквал» — это «увлекательное и поучительное понимание» раннего стиля Тернера. Картина представляет его как «художника-подростка с амбициями и мастерством».

Перед продажей на аукционе полотно будет представлено на выставке в Лондоне, которая пройдет с 28 июня по 1 июля. Согласно данным The Guardian, предварительная оценочная стоимость картины составляет от 200 до 300 тыс. фунтов стерлингов.