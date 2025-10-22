«Одноклассники» запускают три новых онлайн-шоу для аудитории серебряного возраста

Одноклассники объявили о запуске трех новых онлайн-шоу, созданных победителями конкурса «БлогШоу» для аудитории серебряного возраста. Премьеры проектов о гостеприимстве, семейных отношениях и кулинарии пройдут на платформе осенью 2024 года, сообщает пресс-служба OK.

Одноклассники подвели итоги третьего сезона конкурса концепций онлайн-шоу «БлогШоу», который в этом году был посвящен аудитории серебряного возраста. Победителями стали блогеры ОК с тремя проектами: реалити-шоу о гостеприимстве «Автобродяги», семейное психологическое шоу Виктории Нагорной и кулинарное блог-шоу Алены Коваленко. Все проекты прошли полный цикл производства и выйдут эксклюзивно на платформе ОК до конца ноября.

Премьера первого проекта — реалити-шоу «Четыре бабушки» — состоялась 22 октября. В шоу бабушки из разных регионов России принимают иностранных студентов, которые знакомятся с бытом и культурой страны, а в финале выбирают самую гостеприимную хозяйку. Проект направлен на популяризацию русских традиций и ностальгию у старшего поколения.

С 28 октября стартует семейное ток-шоу «Дружба поколений» с психологом Любовью Розенберг, где бабушки, дедушки и внуки учатся понимать друг друга через общение и игры. Проект объединяет три поколения и включает интерактивные блоки о различиях в языке, гаджетах и школьных знаниях.

11 ноября выйдет кулинарное блог-шоу «Вкус эпохи» от Алены Коваленко, где каждый эпизод посвящен определенной исторической эпохе России и сопровождается приготовлением аутентичных блюд.

В этом году на конкурс поступило 146 заявок — на 50% больше, чем в прошлом сезоне. Авторы проектов получили поддержку экспертов медиаиндустрии на всех этапах производства.