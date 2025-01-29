«Одноклассники» проведут виртуальные экскурсии по чеховским местам

Пользователи соцсети «Одноклассники» смогут посетить виртуальные экскурсии по чеховским местам. Они получат бесплатный доступ к уникальным материалам с 29 января по 5 февраля, сообщает пресс-служба ОК.

Виртуальные экскурсии проведут в честь 165-летия Антона Павловича Чехова. Они будут доступны в группе «Острова культуры. Сахалин». Там будут опубликована серия тематических постов.

Эксклюзивными фото и видео о жизни и творчестве писателя поделятся более 140 институций и артистов России. Пользователи после публикации серии постов смогут принять участие в викторине, проверив свои знания, и выиграть призы.

В сообществе в ОК портала Культура.РФ можно будет насладиться рядом спектаклей по мотивам произведений писателя.