Одно слово: эксперт считал реакцию Деми Мур на проигрыш в борьбе за «Оскар»

Чтец по губам: не получившая «Оскар» Деми Мур заставила себя сказать «чудненько»

Профессиональный чтец по губам Никола Хиклинг прокомментировал реакцию актрисы Деми Мур на свой проигрыш во время награждения победителей премии «Оскар», сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на издание The Daily Mail.

Церемония вручения премии «Оскар» в 97-й раз состоялась в США в ночь на 3 марта. «Оскар» за лучшую женскую роль достался американской актрисе Майки Мэдисон, сыгравшей главную героиню в фильме Шона Бейкера «Анора». Кстати, его признали и лучшим фильмом. Деми Мур была номинирована на «Оскар» за главную роль в «Субстанции».

«Деми сказала „чудненько“, но она не улыбалась в этот момент. Язык ее тела как бы намекает, что ей пришлось заставить себя это сказать», — отметил Хиклинг, проанализировав трансляцию церемонии.

По словам эксперта, Мур выразила поддержку победительнице, однако ее эмоции были другими.

Одной из интриг премии в этом году стала номинация на лучшую мужскую роль второго плана, где на «Оскара» претендовал российский актер Юра Борисов, однако он уступил статуэтку американцу Кирану Калкину.