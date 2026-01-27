Одинцовские школьницы победили на Всероссийском фестивале «Зимняя симфония»

Школьницы из танцевального коллектива «Магнифико шоу Дэнс» из Одинцовского округа 25 января завоевали кубок Гран-при на Всероссийском фестивале-конкурсе «Зимняя симфония» в московском ДК «Прожектор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли 25 января в ДК «Прожектор» в Москве. Танцевальный коллектив «Магнифико шоу Дэнс» из Одинцовского округа представил на конкурс восемь номеров. Семь из них — «Секрет волшебного ковра», «Мечта моя», «Шелест белых лепестков», «В отражении», «Главная скрипка», «Тишина», «О дружбе втроем» — получили награды лауреата I степени. Танец «Утро в деревне» был отмечен как лауреат II степени.

По итогам выступлений коллектив удостоился главной награды фестиваля — кубка гран-при. В состав жюри вошли заслуженные деятели культуры Российской Федерации.

В этом году коллектив отмечает 25-летие. За годы существования под руководством основателя и бессменного руководителя Светланы Говриловой многие выпускники стали профессиональными хореографами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.