«Один из самых чудовищных сериалов»: Арбенина раскритиковала «Короля и Шута»

Диана Арбенина: один из самых чудовищных сериалов — это «Король и Шут»

Основатель и лидер музыкального коллектива «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что сериал «Король и Шут», снятый режиссером Рустамом Мосафиром, — один из самых чудовищных псевдобиографических произведений о легендарной рок-группе, сообщает NEWS.ru .

«Все псевдобиографии о них чудовищные. Один из самых чудовищных сериалов — это „Король и Шут“, конечно», — отметила она.

По мнению Арбениной, зрители, оценившие сериал положительно, вероятно, не имеют представления о личности Михаила Горшенева и других персонажах, представленных в фильме. Она полагает, что данная работа лишена глубины и не отражает правдиво дух того времени.

Лидер группы «Ночные снайперы» подчеркнула, что исполнение оставляет желать лучшего, назвав его картонным. Она заявила, что таких искусственных «барби-панк-рокеров» в реальности не существовало, особенно в тот период в Санкт-Петербурге, когда подобные явления были чужды.