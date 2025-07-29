Один из крупнейших мотофестивалей РФ пройдет в Домодедове с 22 по 24 августа

С 22 по 24 августа на территории пансионата «Бор» в округе Домодедово состоится один из крупнейших мотофестивалей России Biker Brothers Festival. Мероприятие пройдет уже в 14-й раз и соберет любителей мотоциклов, рок музыки и активных развлечений на открытом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль впервые будет проходить в течение трех дней. В программе выставка мотоциклов и ретро-автомобилей, тест-драйвы мототехники, кулачные бои, музыкальные выступления, а также полеты на воздушном шаре и вертолете, разнообразные активности для детей, мастер-классы, маркет и многое другое.

Кульминацией праздника станет розыгрыш мотоцикла и других ценных призов от партнеров фестиваля.

Для детей подготовлена специальный блок с детской музыкальной программой и выступлениями популярных юных блогеров и артистов.

Подробная программа и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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