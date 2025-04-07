Актер и режиссер Максим Виторган считает, что причиной размытия его фамилии в титрах фильма «День радио» на канале «Дом кино Премиум» стала пугливость, сообщает «Подъем» .

Из кино еще вырезали часть персонажей и размыли другие фамилии, отметили в Сети.

Комедию показали в телеэфире 1 апреля. При этом из нее вырезали лидеров групп «Ногу свело», «Мумий Тролль» и «Вопли Видоплясова», а в титрах размыли имена Михаила Козырева*, Максима Покровского*, Ильи Лагутенко, Алексея Кортнева и Максима Виторгана. Герои, которых играют в фильме Козырев* и Виторган, остались, но их эфирное время сильно сократили.

«Мне кажется, что на канале „Дом кино“ работают очень пугливые люди. Это все душевная организация работников. <…> Они очень трепетные какие-то, душевные люди», — сказал актер.

Ранее также «Дом кино» размыл в фильме «Брат 2» афиши рок-группы «ДДТ», а в драме «Ледокол» — изображение певицы Аллы Пугачевой. В Госдуме такую инициативу канала назвали «ханжеской имитацией патриотизма».

*Внесены Минюстом в список иноагентов на территории РФ.