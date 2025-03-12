Обвенчаются в святом месте: Лепс рассказал о подготовке к свадьбе с юной невестой

Известный певец Григорий Лепс собрался жениться на своей 19-летней избраннице. Сейчас девушка учится в Лондоне на дизайнера, а артист уже мечтает повести ее под венец, сообщает kp.ru .

Лепс рассказал репортерам, что надеется пожениться летом и уже прикупил себе новый пиджак. Невеста Аврора в социальных сетях также поделилась новостью, что подготовила для празднования три платья.

Известно, что девушка к свадьбе планирует вернуться из Лондона в Россию и переехать в Москву. Также она решила сделать трансфер между университетами и поступить на второй курс в РФ, однако в какое именно учебное заведение — пока не решила.

Как заявил Лепс, пара планирует обвенчаться в святом месте, а штамп в паспорте — не главное. На свадьбу планируют пригласить только самых близких.

Артист уже имеет пятеро детей от предыдущих отношений и мечтает снова стать папой.

«Я еще стану отцом два или, может быть, даже три раза», — заявил певец.

19-летняя Аврора не против подарить будущему мужу наследников. В своих социальных сетях ранее она писала о том, что загадала родить дочь, задувая свечи на именинном торте.

Куда Лепс повезет новую жену, неизвестно. Сам артист не стал отвечать на этот вопрос, однако друзья музыканта уверены, что новое жилье он покупать пока не планирует. Сейчас певец имеет два загородных дома в тайском стиле в метре друг от друга. Риелторы оценивают сооружения в 400-500 млн рублей. Вероятно, певец останется в своих подмосковных владениях с новой женой.