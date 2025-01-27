Общественники просят поднять возрастное ограничение для чтения «Бедной Лизы»

Общественное движение «Сорок сороков» считает необходимым поднять возрастной ценз повести «Бедная Лиза» Николая Карамзина, который сейчас составляет 12 плюс, в связи с риском суицидов среди подростков, сообщает Life.ru .

На данный момент произведение Карамзина имеет ограничение 12 лет и включено в школьную программу по литературе 9 класса. Как отметили общественники, в этом возрасте детям свойственен инфантилизм и максимализм, поэтому современный подросток вполне может повторить поступок вдохновляющего героя.

В заявлении отмечается, что «эффект Вертера» — самовольное окончание жизни из-за неразделенной любви по примеру героя литературного произведения — обычно отмечается после его опубликования, именно так и произошло после выхода в 1792 году повести Карамзина, героиня которой утопилась из-за предательства своего возлюбленного Эраста.

Хотя сейчас, в отличие от 18 века, статистики суицидов по указанному основанию нет, авторы инициативы обратились в Госдуму РФ с просьбой рассмотреть необходимость увеличения возрастного ограничения этого произведения с привлечением экспертов — психиатра, психолога и лингвиста.