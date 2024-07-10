Общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья» пройдет 13 и 14 июля

Более чем в 80 парках региона 13 и 14 июля состоится общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили выставки, экскурсии, лекции о городских округах, концертные программы и многое другое. Так, в парке «Елочки» г. о. Домодедово состоится географическая викторина и выставка работ выдающегося русского живописца Игоря Грабаря. Для любителей классической литературы подготовили произведения А. П. Чехова, которые можно будет послушать по радио.

В Раменском городском парке организуют обзорную экскурсию, а также цифровой исторический квест. При этом гости смогут принять участие в старинных играх для всей семьи и посетить концертную программу. Дополнением праздника станет специально оборудованная фотозона «Гжельские узоры».

В историко-культурном и ландшафтном парке «Покровский» Сергиево-Посадского г. о. пройдут чаепития со сладостями по особым рецептам — посетители смогут оценить вкус пирожных и варенья по рецептам семьи Аксаковых и Пастернаков. Также в рамках события состоится мастер-класс по росписи сергиево-посадских матрешек и иммерсивная экскурсия.

Во Фрязинском лесопарке состоится выставка, посвященная космосу, а также мастер-класс по живописи. Помимо этого, в лесопарке будет работать фотозона «Наше Подмосковье», а дополнением программы станет концерт группы NeoAstral.

Мероприятия организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.