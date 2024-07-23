Общеобластная акция «Ночь в парке» прошла в Солнечногорске

В городском парке культуры и отдыха в Солнечногорске прошло общеобластное мероприятие «Ночь в парке», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Для посетителей были подготовлены фотозоны, выставка репродукций современных художников, ярмарка мастеров и яркая концертная программа.

Открыли ее выступления профессиональной солистки Элены Век и танцевальной студии «Арт бласт». Чуть позже артисты округа исполнили вокальные и хореографические номера. DJ-сет со световыми эффектами также собрал много зрителей среди взрослых и детей, украсивших себя неоновыми браслетами.

«Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковья». Оно было организовано по всей Московской области и прошло более чем в восьмидесяти парках. Его посетили свыше 45 тысяч человек», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Завершилось событие кинопоказом под открытым небом спортивной драмы «В погоне за ветром» австралийского режиссера Рэйчел Гриффитс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.