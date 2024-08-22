Образовательный проект «Шаг в космос» проходит в парке Королева

В Центральном городском парке Королева проходят бесплатные открытые уроки в рамках образовательного проекта «Шаг в космос». На занятиях все желающие могут узнать интересные факты о космических объектах, об истории космонавтики, в том числе о роли России в освоении космоса, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Открытые уроки проводит куратор и ведущая Диана Протасова, популяризатор науки, астроном-любитель. Встречи организованы в формате беседы, в рамках которой гостям объясняют о сложностях науки. После теоретической части занятия участники приступают к практике, где с помощью телескопа изучают звездное небо и планеты.

Ближайшие занятия пройдут 24 августа в 20:00 (тема: «Дотянуться до Солнца: как изучают нашу родную звезду») и 1 сентября в 19:00 (тема: «Почему звезды разноцветные»). Подробности на официальных ресурсах проекта. 0+

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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