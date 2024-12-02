сегодня в 16:30

Обновление Центра детского творчества в Коломне завершат в 2025 году

Запланировано проведение капитального ремонта Центра детского творчества в Коломне, сообщили в пресс-службе округа.

Сейчас в здании организована работа кружков допобразования, в которых обучаются 300 детей. После завершения капремонта кружки смогут посещать до 500 человек.

Будут проведены работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, а также выполнению самого капитального ремонта здания с последующей поставкой необходимого оборудования.

Двухэтажное здание Центра детского творчества был построено в 1980 году.

Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета Московской области в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершение всех работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.