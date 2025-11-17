Областной конкурс классического танца ждет гостей в Серпухове 22 ноября

сегодня в 13:24

22 ноября во Дворце культуры «Россия» в округе Серпухов состоится юбилейный X Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья». В конкурсе примут участие лучшие солисты и коллективы региона, выступающие в этом виде танцевального искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс «Пируэты Подмосковья» станет для участников и зрителей настоящим праздником балета, который даст возможность молодым талантам продемонстрировать свое мастерство, а зрителям увидеть высокий уровень исполнительского искусства. Кроме того, участники конкурса получат возможность для профессионального роста.

В конкурсе примут участие коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно‑досуговых учреждений, детские школы искусств и другие учебные заведения сферы культуры.

Ведущие эксперты в области хореографии оценят участников в номинациях «Авторские постановки на основе классического танца» и «Классическое наследие».

Зрители увидят вариации, дивертисменты, сцены из мировых шедевров классической хореографии, отдельные номера и постановки с элементами современного танца.

В 2025 году организаторы планируют принять более 300 конкурсантов.

Начало конкурса в 11:00, вход свободный по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, дом № 90.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.