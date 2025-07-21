Областная акция «Ночь в парке» прошла в городском парке Каширы

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

«Гости парка были вовлечены в различные активности — от интересных викторин до фотозон. Также гости парка смогли насладиться просмотром интересного фильма под открытым небом. Мероприятие проходит в рамках губернаторской программы „Лето в Подмосковье“, — поделилась директор парка Олеся Кожадей.

Каширяне отметили, что такой формат выходного дня стал одним из любимых: это возможность провести вечер на свежем воздухе, с семьей, друзьями и соседями, наслаждаясь общением, музыкой и летней атмосферой.

Отметим, что мероприятия для жителей округа регулярно проводят в парках городского округа Кашира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.