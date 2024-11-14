Объявлены результаты Московской областной выставки-конкурса «Жуковское притяжение-2024»

Выставка юных художников проходила с 28 октября по 10 ноября и была посвящена Году семьи. Ее тема — «Семейные традиции» нашла отражение в х работах детей, выполненных в различных техниках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На выставке было представлено 414 конкурсных работ юных художников из 57 населенных пунктов Подмосковья. Конкурс проходил в 12 номинациях и 4 возрастных категориях. Каждую работу оценило экспертное жюри.

Отметим, что, по поручению председателя оргкомитета выставки — первого заместителя главы Жуковского Аллы Дунаевич вручены благодарности жюри, членам оргкомитета и всем, кто готовил выставку. Кроме того, участников конкурса поздравила директор ЖДШИ № 1, заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.