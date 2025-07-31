Объявлены лидеры театральной премии «МК»

«Солнце Ландау» и «Чайка с продолжением» стали фаворитами премии «МК»

Театры имени Евгения Вахтангова и на Бронной стали лидерами по числу номинаций на театральную премию «МК», сообщает сайт MK.Ru .

Театр имени Евгения Вахтангова с постановкой «Солнце Ландау» и Театр на Бронной с «Чайкой с продолжением» возглавили список номинантов театральной премии «МК». Обе постановки представлены сразу в нескольких категориях.

«Солнце Ландау» претендует на награды в категориях «Лучшая женская роль второго плана» (Юлия Рутберг, мэтры), «Лучшая женская роль» (Яна Соболевская), «Лучшая мужская роль» (Павел Попов), «Лучшая мужская роль второго плана» (Денис Самойлов) и «Лучший спектакль. Большая сцена» (режиссер Анатолий Шульев) — все в категории «Полумэтры».

Постановка «Чайка с продолжением» участвует в номинациях «Лучший спектакль. Большая сцена» (мэтры, режиссер Константин Богомолов), «Лучший художник» (Лариса Ломакина, мэтры), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Жовнер, полумэтры), а также в категориях «Начинающие» — «Лучшая женская роль» (Елизавета Базыкина) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Никита Лукин).

Театр Наций также отмечен победой в двух номинациях. Кроме того, спектакль Малого театра «Лев Гурыч Синичкин или провинциальная дебютантка» и постановка РАМТа «Лето Господне» получили признание в четырех номинациях.