Объявлены итоги окружного этапа XI Всероссийского хорового фестиваля в Подмосковье

сегодня в 18:53

Завершился Окружной этап XI Всероссийского хорового фестиваля по Центральному федеральному округу, который проходил в Твери. В этом проекте Всероссийского хорового общества участвуют лучшие коллективы со всей страны, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В конкурсной программе Окружного этапа приняли участие 20 коллективов из Москвы, Московской, Белгородской, Костромской, Смоленской, Владимирской, Тамбовской, Тульской и Тверской областей.

По итогам проведения тура профессиональное жюри во главе с членом Президиума Всероссийского хорового общества, доцентом Академии хорового искусства им. В. С. Попова Алексеем Петровым дали высокую оценку творческим коллективам из Подмосковья.

Победители в номинации профессиональные и учебные хоровые коллективы:

МБУДО «Детская хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», г. о. Дубна, Лауреат I степени. Коллектив делегирован на финальный этап фестиваля;

Концертный хор Детской хоровой школы им. А. В. Свешникова, г. Коломна, Лауреат II степени;

Образцовый коллектив Старший хор «Рассвет» ДШИ им. Г. В. Свиридова», г. о. Балашиха, Лауреат II степени;

Юношеский вокально-хоровой ансамбль ГАПОУ МО «МОБМК имени А. Н. Скрябина», г. Электросталь, Лауреат II степени;

Женский вокально-хоровой ансамбль отдела «Хоровое дирижирование» ГАПОУ МО «МГКИ», г. Химки, Лауреат I степени;

Хор девушек, «1-й Московский областной музыкальный колледж», г. Коломна, Лауреат I степени;

Женский хор «Жемчужина» МОМК им СС Прокофьева, Пушкинский г. о., Лауреат I степени.

Победители в номинации любительские хоровые коллективы:

Народный коллектив «Академический камерный женский хор «Кантилена» МУК ДК «Сатурн», г. Раменское, Лауреат I степени. Коллектив делегирован на финальный этап фестиваля;

Образцовый коллектив «Большой детский хор имени Евгении Яворовской» Центральный Дворец культуры «Созвездие», Дмитровский м. о., Лауреат III степени;

Народный коллектив Академический хор «Гравитация» МУК КП «Дубровицы», г. о. Подольск, Лауреат III степени.

Заключительный этап XI Всероссийского хорового фестиваля состоится в ноябре–декабре текущего года, на котором определятся победители в каждой номинации и лауреаты Гран-при фестиваля.

