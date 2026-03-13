Объявлена дата гала-концерта VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo

Билеты на церемонию уже в продаже на официальном сайте Большого театра. Это уникальный шанс за один вечер услышать лучших мировых исполнителей и увидеть яркие образцы академической музыки.

Восемь лет премия BraVo, проходящая при поддержке Radio Monte Carlo, служит мостом между культурами, объединяя лучших артистов из десятков стран мира и делая классическое искусство ближе и понятнее широкой аудитории. На Историческую сцену Большого театра выходят выдающиеся исполнители оперы, балета и классической музыки из России, странСНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки, что превращает Москву в настоящий центр культурного диалога.

В 2025 году программа премии была расширена, и к классическим композициям добавились знаковые хиты в стиле Radio Monte Carlo. В программе соседствовали произведения Джакомо Пуччини и Генри Манчини, Джузеппе Верди и Джона Уильямса.

Церемония известна не только высочайшим уровнем исполнителей, но и блестящим составом гостей. В разные годы на сцене премии BraVo выступали Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Денис Мацуев, Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Массимо Кавалетти, Иван Бессонов, Эрвин Шротт и многие другие. Мероприятие вышло за рамки музыкальной премии, став также элегантным светским событием международного масштаба.

В 2026 году зрителей вновь ждет встреча с выдающимися голосами и талантами планеты.Официальным партнером церемонии и автором главных наград стала ювелирная компания Mercury. Специально для торжественного события мастера бренда создали эксклюзивные статуэтки на постаменте из змеевика, олицетворяющего мудрость и духовное возрождение. Имена лауреатов, которые станут обладателями призов, организаторы раскроют в ближайшее время.

Уже 14 апреля церемония вновь подтвердит статус Москвы как мировой культурной столицы. Не упустите возможность стать свидетелем этого праздника музыки.