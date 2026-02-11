Нурлану Сабурову в Казахстане грозит тюрьма за возможную помощь бойцам СВО

Комику Сабурову в Казахстане грозит 12 лет тюрьмы по статье «Наемничество»

В Казахстане комика Нурлана Сабурова могут отправить в колонию на срок от 7 до 12 лет за «наемничество». Дело могут возбудить из-за 10 питбайков, которые тот отдал на нужды спецоперации в июле 2025 года, сообщает Mash .

Видео с поддержкой бойцов СВО Сабуров записал еще летом прошлого года. Однако тогда оно популярным не стало.

На нем Сабуров показал 10 внедорожных мини-мотоциклов. Их комик приобрел и передал мотобатальону «Легион Вагнера „Истра“» под командованием героя РФ Ратибора.

10 февраля власти Казахстана увидели запись. Сабурова могут проверить на наемничество в рамках статьи 170 Уголовного кодекса Казахстана. Если информация подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело.

В Казахстан Сабуров прилетел 7 февраля. Это произошло после того, как Россия закрыла ему въезд на свою территорию на 50 лет.

Заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев заявил, что заявления СМИ нужно изучить. Статья 170 УК страны является компетенцией КНБ, сообщает Tengrinews.kz.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.