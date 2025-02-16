НТВ: Член жюри Грушинского фестиваля запретила петь участнику СВО

Участнику СВО запретили петь песню про победу на Грушинском фестивале

Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни Галина Хомчик не разрешила участнику СВО Виталию Цареву спеть песню о победе на сцене мероприятия, сообщает НТВ .

По словам Царева, он хотел исполнить вне конкурса знаменитую советскую песню «Нам нужна одна победа». Но их не пропустила на сцену Хомчик, якобы заявив, что на фестивале нельзя петь песни о войне.

Некоторые организаторы фестиваля считают, что все дело в тайном финансовом влиянии на культурные ценности.

«Есть какое-то финансирование тайное, которое работает на не быстрое, но разложение», — считает музыкант Павел Юдин.

Сама Хомчик не стала комментировать инцидент.

Галина Хомчик — исполнитель, теле- и радиоведущая.