Спектакль «Два Окна» «Театра Град» представили на сцене ДК «Победа» Раменского округа

Режиссер объяснил, что объединение этих произведений обусловлено общностью сюжетов: первая пьеса рассказывает о подростке, а вторая — о человеке в возрасте 22 лет. Денис Семигорелов подчеркнул, что спектакль представляет собой единую историю, разделённую на две части без антракта.

В постановке затрагиваются проблемы нездоровых детско-родительских отношений и их влияния на формирование личности ребенка. Актер Александр Менщиков, исполнивший роль юноши с непростыми отношениями с матерью и окружением, рассказал о сложности своей роли.

Название спектакля связано с двумя кривыми окнами, используемыми в качестве декораций на сцене и символизирующими судьбы героев. Премьера спектакля была успешной, зрители долго аплодировали актерам. Следующее представление запланировано на 8 ноября в 19:00 в ДК «Победа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.