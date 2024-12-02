Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» начался в Люберцах

Новый сезон проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» стартовал в городском округе Люберцы. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Сегодня в Люберцах стартовал зимний сезон. Праздничные мероприятия прошли во всех парках округа. Засияли огни на новогодних елях города и поселков. Огни на главной елке Люберец зажгли вместе с многодетной семьей Плисовых из Октябрьского — глава семьи сейчас находится в зоне проведения СВО, и мы, конечно же, ждем его в родных Люберцах с Победой», — отметил Владимир Волков.

Он напомнил, что в Люберцах заработали Наташинский и Центральный катки. На них открыты пункты проката зимнего инвентаря, есть теплые раздевалки.

«Чтобы эта зима была самой яркой и активной, мы подготовили для жителей более 600 мероприятий», — сказал глава.

Он добавил, что с подробной афишей праздничных мероприятий можно познакомиться на официальном сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.