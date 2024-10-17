Новый объект культурного наследия обнаружили в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском округе был обнаружен объект археологического наследия «Селище 2 „Ермолино“, XV–XVI вв., XIX–XX вв.», который включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Московской области, сообщает пресс-служба главы муниципалитета, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Данный объект представляет значительный интерес для изучения селищ XV–XVI вв. на территории Подмосковья. В ходе археологических полевых работ была обнаружена археологическая структура — слой темно-серой гумусированной супеси. В ней найдены фрагменты керамики из белой и красной глины XV–XVI вв. А также археологами нашли еще монету — 1 копейка 1908 года», — рассказали в пресс-службе Главного правления культурного наследия Московской области.

В пресс-службе администрации муниципалитета добавили, что по сведениям Главного управления культурного наследия Московской области на территории округа расположено 116 объекта культурного наследия, из них 12 — федерального значения, 12 — регионального значения и 92 выявленных объектов культурного наследия.

«Ленинский городской округ — это территория с огромным потенциалом, разнообразием видов и богатым культурным и историческим наследием, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Ранее сообщалось, что исторический центр города Видное в границах улиц: Заводская, Медицинская, Гаевского, Строительная, Школьная, Пионерского переулка, Бульвара зелёные аллеи, межквартальных проездов вдоль границ Видновского ЦПКиО и Видновского лесопарка — отнесён к выявленным объектам культурного наследия и включён в перечень наследия Московской области 13 октября 2017 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.