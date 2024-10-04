Новый концертный сезон открыли в Ступине

Для артистов Ступинской филармонии стартовал новый творческий сезон. Традиционно его открыл большой концерт симфонического оркестра. В исполнении музыкантов, камерного хора «Подмосковье» и солистов в стенах Дома культуры «Металлург» прозвучали шедевры русской музыки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы неслучайно выбрали музыку отечественных композиторов, таких как Римский-Корсаков, Мусоргский, Чайковский, Глинка, Шостакович, Прокофьев, Свиридов, Рахманинов. Это плеяда композиторов — основа нашего творчества», — рассказал художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра Дмитрий Тарасов.

В международный День музыки он пожелал жителям больше слушать именно классическую музыку.

«Русская классическая музыка является „мягкой силой“, объединяющей наше многонациональное государство. Эти произведения, как ничто другое, могут передать любовь человека к Родине», — уточнил Тарасов.

Как отметила режиссер-постановщик Наталья Качанова, в этот вечер прозвучала лишь малая часть великого музыкального наследия, которым мы можем гордиться: «Композиторы, написавшие эту музыку, оставили яркий след в мировой истории. В наше время мы ощущаем актуальность данных музыкальных произведений. Наша задача — показать неразрывную связь авторов с народом, со своей страной. Мне кажется, нам это удалось».

На сегодняшний день коллектив симфонического оркестра насчитывает более 50 человек. По словам руководителя, все участники с высшим музыкальным образованием: «С каждым сезоном мы стараемся повышать мастерство, постоянно расширяем репертуар».

Директор Ступинской филармонии Наталья Занько отметила, что впереди у артистов яркий и насыщенный событиями творческий сезон: «Мы подготовили для нашего зрителя много новых программ, фестивалей и концертов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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