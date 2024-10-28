Современный Тунис и Россию связывает вековая дружба. В 1921 году именно в Тунис заходила русская эскадра императорского флота. Тысячи русских аристократов, спасаясь от революционных событий, остались на тунисской земле и существенно повлияли на ее развитие: они активно строили здания, преподавали и вели медицинскую практику. На сегодняшний день страны продолжают сотрудничество в сферах экономики, политики и туризма.

«Тунису есть что развивать. Страна богата не только туризмом и тем историческим наследием, которое осталось здесь с эпохи Карфагена. И Россия многое может предложить Тунису», — отметил руководитель представительства Россотрудничества в Тунисской Республике Юрий Зайцев.

По его словам, в настоящее время Россия находится на этапе перезапуска отношений с Тунисом. Визит Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ, в 2023 году значительно способствовал росту этого интереса. Наблюдается множество экономических предложений о сотрудничестве. Тунис проявляет высокую заинтересованность к российским инвестиционным проектам, а также стремится экспортировать свою продукцию в Россию. У них есть ряд предложений, которые могут быть интересны.

Для многих граждан России Тунис является востребованным направлением для отдыха. Вся граница этого государства омыта морем. Древние памятники, относящиеся к различным эпохам, приятные погодные условия и множество оливковых деревьев делают Тунис привлекательным экзотическим местом для путешественников из России. В то же время, жители Туниса с теплотой относятся к русским и к России. Сейчас отношения между двумя странами развиваются не только в туристической сфере, продолжается также обмен культурными ценностями.

Несмотря на распространенные мифы о притеснении женщин, Тунис — страна с либеральными взглядами, где права женщин обеспечены в полном объеме.

Тунис является самой северной страной Африки и, для россиян, одной из самых таинственных. Это неудивительно, поскольку в древние времена здесь находился Карфаген, который сражался с Римом за мировое господство. Многие помнят знаменитую фразу римского генерала «Карфаген должен быть разрушен», но немногие знают, что именно здесь начался первый конфликт античных сверхдержав за однополярное влияние.

В новом документальном фильме «Тунис» из цикла «Новый мир» зрители смогут узнать, как россияне живут и отдыхают в этой стране, что связывает две такие различные культуры, как зарождалась их дружба, а также как развиваются отношения между Россией и Тунисом в настоящее время.

«Новый мир» — это документальный проект, созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и состоящий из серии фильмов, посвященных взаимодействию России с ее партнерскими странами: в первом сезоне рассматриваются отношения с Китаем, Бразилией, Индией, Сербией, ЮАР и Белоруссией, а во втором — с Кубой, Тунисом, ОАЭ, Индонезией и Египтом.

Каждый фильм погружает зрителя в культурные, экономические, исторические и личные связи двух государств, а также в совместное формирование многополярного мира. Проект иллюстрирует, как к русским относятся в разных уголках мира и какой имидж России сложился у представителей других наций.

Важнейшим аспектом является то, что он демонстрирует, что Россия занимает одну из ключевых позиций среди современных лидеров в контексте формирования многополярного мира будущего.