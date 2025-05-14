Новые работы Зураба Церетели украсят Москву и Донецк

Несколько новых монументов авторства выдающегося скульптора Зураба Церетели, скончавшегося в апреле этого года в возрасте 91 года, вскоре будут установлены в Москве и Донецке. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Российской академии художеств Василий Церетели в интервью «РИА Новости» .

В жилом комплексе «Петровский парк-2» появится бронзовая скульптура Екатерины II высотой 3,85 метра. Рядом с Московской консерваторией планируется установить памятник Сергею Рахманинову, а на Ленинградском проспекте, недалеко от бывшего завода «Слава», разместят Солнечные часы работы мастера. Для Донецка завершена скульптура Александра Ханжонкова — одного из основоположников российского кинематографа.

Зураб Церетели ушел из жизни 22 апреля 2024 года. Прощание с художником прошло в храме Христа Спасителя в Москве, после чего его тело было перевезено в Тбилиси и захоронено в Дидубийском пантеоне рядом с супругой.

Несмотря на уход мастера, его наследие продолжает жить — новые монументы, созданные им в последние годы, вскоре займут свои места в городском пространстве, сохраняя память о великом скульпторе-монументалисте.