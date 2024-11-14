Новые программы для семейной аудитории доступны в столичном «Зарядье»
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Ознакомиться с выдающимися музыкальными произведениями знаменитых композиторов можно с помощью нового проекта, организованного залом «Зарядье», сообщает «Царьград».
Проект реализуется при поддержке московского департамента культуры и ориентирован на семейную аудиторию. В программе представлены интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные выступления, симфонические, органные и джазовые концерты — все это можно найти в расписании мероприятий.
Как сообщил министр правительства Москвы и глава городского департамента культуры Алексей Фурсин, в зале «Зарядье» ежемесячно проходит более десяти различных мероприятий для детей, включая спектакли, концерты и музыкальные сказки. Он добавил, что эти мероприятия рассчитаны именно на детей, причем многие из них сопровождаются интерактивной программой, которая проходит в фойе до начала представлений.
В рамках отдельного проекта под названием «Зал „Зарядье“ — детям» предусмотрено последовательное развитие и расширение данного направления.
«Оно ориентировано на наших самых маленьких слушателей», — подчеркнул Фурсин.