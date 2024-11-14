Новые программы для семейной аудитории доступны в столичном «Зарядье»

Проект реализуется при поддержке московского департамента культуры и ориентирован на семейную аудиторию. В программе представлены интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные выступления, симфонические, органные и джазовые концерты — все это можно найти в расписании мероприятий.

Как сообщил министр правительства Москвы и глава городского департамента культуры Алексей Фурсин, в зале «Зарядье» ежемесячно проходит более десяти различных мероприятий для детей, включая спектакли, концерты и музыкальные сказки. Он добавил, что эти мероприятия рассчитаны именно на детей, причем многие из них сопровождаются интерактивной программой, которая проходит в фойе до начала представлений.

В рамках отдельного проекта под названием «Зал „Зарядье“ — детям» предусмотрено последовательное развитие и расширение данного направления.

«Оно ориентировано на наших самых маленьких слушателей», — подчеркнул Фурсин.