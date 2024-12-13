Новогодняя выставка в Красногорском филиале Музея Победы расскажет о встрече 1945 года

17 декабря в Красногорском филиале Музея Победы откроется выставка «С Новым, 1945-м!». В экспозицию войдут предметы из фронтовых новогодних посылок, листовки и плакаты, письма с поздравлениями, елочные игрушки и другие раритеты, передает пресс-служба музея.

«Традиционно в канун Нового года в Красногорском филиале Музея Победы открывается праздничная выставка. В этом году она посвящена грядущему 80-летию Победы и передает атмосферу, которая объединяла людей в преддверии победного 1945 года», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Посетители смогут прочесть трогательные открытки и письма, написанные в декабре 1944 года и пронизанные праздничным настроением и безоговорочной уверенностью в победе Красной армии. Среди таких — поздравление красногорской учительнице Александре Шумихиной от учеников, письмо Бориса Потанина своей жене Людмиле, в котором он поздравляет ее и просит не обижаться за редкие весточки. Также на выставке представят листовки и плакаты, которые выпускались в СССР в конце 1944 года.

Выставка расскажет о встрече Нового года на фронте. Гости филиала Музея Победы увидят, что входило в новогодние посылки бойцам: это и кисет для табака, и носки, связанные по советам журнала «Работница» за 1941 год. Отдельное место в витрине займет медаль «За оборону Москвы», учрежденная 1 мая 1944 года для награждения участников героической обороны столицы. Обладатели почетной награды с гордостью надевали ее для встречи 1945 года.

«Более 100 красногорцев были награждены ею в годы войны. Для многих эта латунная медаль стала самой дорогой наградой», — подчеркнула Светлана Любенкова.

Новогоднее настроение создадут советские елочные украшения 1940-х годов: игрушки из прозрачного бесцветного стекла с серебристым напылением внутри, из плотной бумаги с объемным тиснением, из скрученной ваты. Дополнят экспозицию предметы, которые преподносились в виде новогодних подарков близким и друзьям: цветные карандаши в пенале, пуговицы, кружевная салфетка, грампластинка.

Выставка будет работать до 24 января 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.