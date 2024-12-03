Новогодняя акция начнется в Люберцах 4 декабря

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Новогодняя акция «История одной игрушки. Арт-елка» стартует в Люберцах с 4 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Желающие принять в ней участие могут рассказать историю своей любимой игрушки, украсить ей елку в музейно-выставочном комплексе Люберец и выиграть призы.

Это может быть игрушка, сделанная своими руками, привезенная из путешествия, любимая игрушка родителей, бабушек и дедушек.

Условия участия:

Написать пост о своей любимой елочной игрушке (рассказать, когда она появилась, почему дорога), прикрепить фото, разместить пост на странице ВКонтакте с хештегом #ИсторияОднойИгрушкиМВК (профиль должен быть открытым). Принести игрушку в музей по адресу: г. Люберцы, Звуковая, 3, начиная с 4 декабря (среда–воскресенье с 10:00 до 19:00). Администратор поможет разместить ее на елке. Вытянуть лотерейный билет.

Опубликовать свои истории в социальных сетях можно до 25 декабря включительно.

Трех победителей выберут случайным образом 26 декабря. Один участник с самой трогательной историей елочной игрушки получит особый приз. Также призы подарят всем участникам акции. Возрастное ограничение: 0+.

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