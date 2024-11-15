Новогодний бал пройдет в Ступине 29 декабря

Новогодний бал соберет любителей исторических танцев в зеркальном зале Дома культуры «Металлург» г. о. Ступино 29 декабря. Организаторы приглашают всех желающих окунуться в атмосферу прошлых веков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Согласно дресс-коду мероприятия, дамам рекомендуется выбрать вечерние платья в пастельных тонах, соответствующих зимней тематике: лиловом, голубом, белом. Образ дополнят изящные прически и элегантные перчатки. Кавалеры предстанут в классических костюмах темных оттенков с белыми рубашками.

В программе бала заявлено множество танцев. Гости исполнят вальсы «Большой фигурный», «Бостон», «Голубые розы», контрдансы «Вальс фей», «Зимний сон», польки «Богемскую», «Цыганскую» и кадрили «Летучая мышь», «Шоттиш» и многие другие.

Для тех, кто впервые собирается на бал или повторить танцы программы бала, в декабре будут проводиться специальные мастер-классы по предварительной записи. Также все желающие смогут найти видеоуроки в официальной группе бала в соцсетях.

Организаторы обещают создать поистине волшебную атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя героем старинного романа. Звуки живой музыки, изысканные наряды и грациозные танцы создадут новогоднюю атмосферу. Возрастное ограничение: 18+. Начало мероприятия в 14:00.

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