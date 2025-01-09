Новогодние мероприятия в парках Подмосковья посетили порядка 100 тыс человек

С 28 декабря 2024 года по 7 января 2025 года в парках Московской области состоялось четыре общеобластных мероприятия, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества, в которых приняли участие более 86 тыс. жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парках также прошли 11 уникальных мероприятий, которые посетили почти 16 тысяч человек. Таким образом, на новогодних мероприятиях, организованных в парках Подмосковья, побывали в общей сложности 102 тысячи гостей. Для посетителей прошли концерты, народные гуляния, шествия сказочных персонажей, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой и многое другое.

28 и 29 декабря почти в 80 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». Жители и гости региона участвовали в хороводах у елки, творческих мастер-классах и других праздничных активностях. Всех желающих угощали мандаринами. Мероприятие посетило более 32 тысяч человек.

2 января порядка 90 подмосковных парков пригласили жителей и гостей региона на общеобластное мероприятие «Сказки водят хоровод». Посетители познакомились с миром русских сказок, приняли участие в интерактивных программах с хороводом, увидели театрализованные представления и шествия сказочных персонажей, а также побывали на дискотеке на катке. Общее количество участников праздника составило более 10 тысяч человек.

4 января более чем в 85 парках Московской области состоялось общеобластное мероприятие «Территория чудес». На празднике гости погрузились в атмосферу русских традиций, фольклора и магию народных обрядов. В концертных программах приняли участие творческие коллективы и фокусники-иллюзионисты. Всего мероприятие посетило более 16 тысяч человек.

7 января около 80 парков Подмосковья провели общеобластное мероприятие «Рождественские узоры», приуроченное к празднованию Рождества. Посетители парков увидели выступления рождественского хора, театрализованные постановки и рождественские чтения у очага. Праздник собрал более 28 тысяч гостей.

Среди одиннадцати уникальных мероприятий, прошедших в подмосковных парках, были Манжосовская лыжня в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, фестиваль зимней рыбалки «Мормышка» в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада, фестиваль народов севера в лесопарке «Шишкин лес» в Истре, фестиваль напитков «Топим лед» в парке Малевича и другие.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.