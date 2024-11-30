Куда пойти на новогодних каникулах в Дубне

Дубна приглашает туристов на незабываемые новогодние каникулы. Этот год не стал исключением, и город подготовил интересные развлечения для всех своих гостей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для поклонников активного отдыха в этом сезоне в Дубне будут открыты четыре лыжных маршрута. Их общая протяженность свыше 17 км, а участки проходят через живописный лес и вдоль канала имени Москвы.

Зимние пейзажи здесь впечатляют своей красотой и разнообразием. Дубна гордится тем, что является единственным городом в Московской области, который лежит на берегу Волги. Жаждущим насладиться зимними пейзажами и красочными фото не стоит пропускать великолепные виды на заледенелое

Московское море — это уникальная возможность насладиться красотой природы.

Здесь функционируют четыре бассейна: «Карасик», «Архимед», «Олимп» и «Радуга». Плавание в них станет отличным дополнением к зимним прогулкам. Для любителей катания на коньках в этом году откроются сразу четыре ледовых катка: на стадионе «Наука» и в парке Семейного отдыха, на Молодежной поляне и стадионе «Волна». На двух последних посетителей ждет приятный сюрприз — бесплатный прокат инвентаря.

Обязательно стоит посетить музей Дубны, который этой зимой радует гостей тремя уникальными экспозициями. «Экспозиция, посвященная истории создания в Дубне крылатых ракет» расскажет о советской и российской реактивной авиации, а выставка организованная совместно с РЖД «Станция Большая Волга — следующая станция Дубна» познакомит с историей железнодорожной ветки Москва — Дубна. «Новогодняя выставка» впечатлит детскими рисунками, работами дубненских художников и елочными игрушками из коллекции музея.

В этом зимнем сезоне Дубна приглашает своих гостей насладиться насыщенной культурной программой, которая порадует как взрослых, так и детей.

а. Для комфортного размещения гостей предусмотрены отели различных ценовых категорий. В городе действует множество кафе и ресторанов, среди которых найдутся как классические, так и авторские заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.