Новое музейное пространство с мастерской по окрашиванию тканей откроют в Коломне

«Именно так в старину красильщики тканей и мастера, работающие в технике набойки, называли свои небольшие артели. Мы заканчиваем оформление новых витрин: размещаем старинные манеры, а манекены облачаем в подлинные костюмы конца XIX-начала XX века. Среди них есть комплексы с кубовой набойкой и набивными ситцами. Осталось разместить рушники, сделать подсветку и оформить детали», — рассказывает создательница музея Наталья Рябцева.

Красильное заведение — это мини-музей с мастерской, в которой будут проходить экскурсии, лекции и мастер-классы по набойке и крашению тканей на основе старинных и современных технологий. Набойкой называют один из самых древних видов росписи ткани, при котором рисунок на полотне выполняется при помощи печати штампом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.