Новая сказка: в кинопарке «Москино» построили городок для съемок «Буратино»

В городке для съемок нового «Буратино» установили фонтаны и ратушу

В Москве в кинопарке «Москино» появился целый городок: его используют для съемок нового фильма-сказки Игоря Волошина «Буратино», который должен выйти на экраны 1 января следующего года, сообщает газета «Известия» .

На съемочной площадке уже установили площадь с ратушей и фонтанами, тратторию и булочную, аптеку и лавки торговцев. Также зрители смогут полюбоваться на желтые дома с красными черепичными крышами и цветами в горшках на балконах. Антураж отсылает к видам средневековой Флоренции.

Главные роли в фильме сыграют известные советские и российские актеры: народная артистка СССР Светлана Немоляева (Тортилла), Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Лев Зулькарнаев (Дуремар). В роли папы Карло снимается Александр Яценко, Александр Петров и Виктория Исакова — кот Базилио и лиса Алиса.

В самого Буратино перевоплотится молодая актриса Виталия Корниенко: она подарит деревянному мальчику пластику движений и мимику, сама оставаясь за кадром.