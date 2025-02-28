Новая семья родилась на концерте МакSим в Новосибирске

Популярная певица МакSим начала гастролировать по городам России. Первый концерт прошел в Новосибирске, и на нем парень сделал предложение своей девушке, предварительно договорившись об этом с певицей лично, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам менеджера артистки Яны Богушевской, этот запоминающийся момент произошел 27 февраля во время выступления Марины Абросимовой (МакSим). На сцену вышел молодой человек, чтобы признаться в любви своей девушке и сделать ей предложение.

Парня, решившегося на такой романтический поступок, зовут Никита. Выяснилось, что он заранее связался с певицей и МакSим с энтузиазмом поддержала его идею.

«Никита попросил дать ему возможность сделать предложение своей девушке со сцены. Марина всегда поддерживает такие инициативы. Парня очень поддерживал зал, и было видно, что он готовился, очень старался, все ему аплодировали», — отметила Богушевская.

Она добавила, что девушка Никиты ответила согласием, и таким образом во время концерта МакSим родилась новая семья.

Представительница певицы также добавила, что исполнительнице хита «Нежность» предложили сняться в байопике о самой себе. Детали о будущем проекте будут объявлены позднее, заключила Богушевская.