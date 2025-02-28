Новая семья родилась на концерте МакSим в Новосибирске
Популярная певица МакSим начала гастролировать по городам России. Первый концерт прошел в Новосибирске, и на нем парень сделал предложение своей девушке, предварительно договорившись об этом с певицей лично, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам менеджера артистки Яны Богушевской, этот запоминающийся момент произошел 27 февраля во время выступления Марины Абросимовой (МакSим). На сцену вышел молодой человек, чтобы признаться в любви своей девушке и сделать ей предложение.
Парня, решившегося на такой романтический поступок, зовут Никита. Выяснилось, что он заранее связался с певицей и МакSим с энтузиазмом поддержала его идею.
«Никита попросил дать ему возможность сделать предложение своей девушке со сцены. Марина всегда поддерживает такие инициативы. Парня очень поддерживал зал, и было видно, что он готовился, очень старался, все ему аплодировали», — отметила Богушевская.
Она добавила, что девушка Никиты ответила согласием, и таким образом во время концерта МакSим родилась новая семья.
Представительница певицы также добавила, что исполнительнице хита «Нежность» предложили сняться в байопике о самой себе. Детали о будущем проекте будут объявлены позднее, заключила Богушевская.