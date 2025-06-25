Новая постановка оперы «Иоланта» ждет гостей на «Ночи Чайковского» в Клину

5 июля в усадьбе Демьяново в округе Клин при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, пройдет уникальный по своим масштабам концерт — «Ночь Чайковского» под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета, где впервые будет представлена опера «Иоланта» в авторской постановке маэстро. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Знаковый проект посвящен празднованию 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 175-летия со дня рождения Модеста Ильича Чайковского — драматурга и литератора, младшего брата композитора, либреттиста опер «Пиковая дама» и «Иоланта».

«Иоланта» — последняя опера, П. И. Чайковского. Ее рассматривают как своеобразное послание будущим поколениям, наполненное философскими размышлениями о любви, доверии, смысле и высших силах, напоминание о том, что наш мир — это дар, созданный для гармонии и любви.

Музыкальный спектакль в интерпретации Юрия Башмета сочетает лучшие фрагменты из оперы и эмоциональные монологи самого автора о необходимости любить и гармонизирующей миссии музыки в этом мире.

Начало спектакля в 21:00. Вход для зрителей свободный.

«В этом году при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив мы продолжаем и сильно расширяем наш масштабный проект «Путь Чайковского». В год 185-летия со дня рождения Петра Ильича и 175-летия со дня рождения Модеста Ильича специальные концерты проекта пройдут в Клину, Воткинске, Тульской, Владимирской, Тамбовской областях, Москве и Санкт-Петербурге. 5 июля состоится уже ставший традиционным вечер «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново в Клину. В этот день состоится премьера нашего нового спектакля „Иоланта“, где будут переплетаться музыка из последней оперы Чайковского с его же размышлениями о творчестве, о предназначении, о роли искусства и музыки в жизни человека. Я очень рад, что премьера пройдет именно в Клину, где Петр Ильич и писал эту гениальную оперу», — сказал Юрий Башмет.

Старинная усадьба Демьяново, история которой ведется с 1625 года, не была местом жительства Чайковского, однако имеет к композитору самое непосредственное отношение. Усадьбой владел брат композитора Сергея Танеева — ученика и друга Петра Ильича. Частыми гостями усадьбы были Скрябины, сестры Гнесины, Аполлинарий Васнецов, Климент Тимирязев, Андрей Белый и многие другие. Петр Ильич Чайковский и его брат Модест Ильич также часто навещали усадьбу Танеевых и их гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.