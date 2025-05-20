Новая эстетика и взгляд в будущее: культурный проект стартовал с «Ночи музеев»

Центром событий стал Омский музей имени Врубеля. В ночь с 17 на 18 мая здесь прошли кураторские показы и тематическая экспозиция. Такой формат дал возможность стать участниками ключевых событий не только по билетам, но и благодаря открытому культурному жесту. Завершением стала городская сцена под открытым небом — концерт на Люблинской улице.

Частью проекта стал и визуальный ролик — насыщенный, выстроенный, точно работающий с художественным языком. Он не тиражирует эстетику, а задает новую. Здесь вдохновение сочетается с технологией, а форма — с переосмыслением традиций.

Банк последовательно поддерживает инновационные и новаторские практики во всех сферах — от технологий до искусства, видя в них основу для устойчивого развития. В этом же контексте продолжается партнерство с Музеем русского импрессионизма — с 19 июня банк становится генеральным партнером выставки «Русские дикие», поддерживая ее третий год подряд