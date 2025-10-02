Новая девушка Гуфа зарабатывает выступлениями перед криминальными авторитетами

Новая возлюбленная рэпера Гуфа Вероника Нестерова зарабатывает на жизнь, выступая перед представителями криминального мира и заключенными. Девушка стремится представить себя как протеже утратившего свой статус вора в законе, известного как Саша Север, сообщает SHOT .

36-летняя Нестерова является частью сообщества шансонье города Тверь. Она общается с бывшим криминальным лидером Сашей Севером и местными поэтами, пишущими в блатной тематике. Вероника исполняет свои композиции как для бизнесменов, так и для отбывающих наказание в местах лишения свободы. К примеру, на одном из снимков она запечатлена в новосибирской колонии, где давала благотворительный концерт.

По имеющейся информации, с 2017 по 2020 год избранница Гуфа занималась сдачей в аренду недвижимости в Ханты-Мансийском автономном округе. Вероятно, этот бизнес не принес желаемого дохода. Индивидуальное предпринимательство было прекращено, и она решила попробовать себя в качестве артистки.

Девушка также участвовала в съемках в качестве актрисы массовки и в музыкальных клипах. На одной из фотографий Вероника изображена в нижнем белье с Александром Панкратовым-Черным и чемоданом с наручниками. В итоге она нашла свое призвание в шансоне, общении с авторитетными личностями и отношениях с Гуфом.

