Новую библиотеку открыли в Мытищах

Само помещение небольшое, и книг здесь пока немного. Но это самая настоящая полноценная библиотека с уникальной точкой доступа к необходимой информации, сказано в сообщении.

Здесь можно сделать заказ на книги в модуле «Мое Подмосковье», открыт доступ к электронному каталогу Библиотечно-информационного центра, Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке и сервису электронных книг «ЛитРес». Открытие сопровождал увлекательный квест «Как пройти в библиотеку. Безумные поиски».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.