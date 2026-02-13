Новая Библиотечная станция заработала в Санкт-Петербурге
В торгово-развлекательном центре «Гранд Каньон» в Санкт-Петербурге 13 февраля состоялось торжественное открытие новой Библиотечной станции — совместной инициативы Центральной городской публичной библиотеки им. Маяковского и управляющей компании, сообщает газета «Петербургский дневник».
Теперь для получения литературы читателям достаточно выбрать ее через электронный каталог, в подходящий час посетить станцию и самостоятельно забрать заказ, а затем сдать обратно там же.
Если требуемого издания нет в наличии, его можно отыскать в сводном каталоге городских библиотек Петербурга и запросить доставку.
